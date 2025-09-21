Şeriban ÖZÇAKMAK – Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP’nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçime tek aday olarak girdi. 917 oy kullanılan kurultayda, 835 geçerli oy alan Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi. Divan Başkanlığı görevine ise, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir getirildi.

Kurultayda oy kullanmadan önce delegelere seslenen Özel, “Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz, ama bugün sizden güvensizlik oyu istiyorum. Vereceğiniz güvensizlik oyu, partimize kurulan kumpaslara ve sarayın adalet düzenine karşı bir duruştur. AK Parti’nin yargı faaliyetlerine de güvensizlik oyunu verin, ardından seçime geçelim” ifadelerini kullandı.

“İktidar partisi seçimden sonra yaptıklarıyla sınavı geçemedi”

AK Parti’yi hedef alan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ve partisine güvenmediğini vurgulayarak, “İktidar partisi, ilk kez kaybettiği seçimden sonra yaptıklarıyla kaybetmenin sınavından geçemediğini ve aslında demokrat değil, demokrasiye inanmış değil, sadece demokrasiyi kullananlardan oluştuğunu tüm millete gösterdi. Bizim 47 yıl boyunca demokrasiye duyduğumuz saygıyı, Cumhurbaşkanlığı seçim takviminde 47 ay varken gösterebilmek yerine 47 gün bile sabredemediler. Belediyelerle, bizimle hizmette yarıştılar; yarışamadılar. Partiler de siyaset üretemedi ve bizimle rekabet edemedi. Sayın Erdoğan, kendisine ve partisine, ana kadrolarına, gençlik kollarına ve kadın kollarına güvenmedi. Onların seçim kazanabileceğine, örgütleyebileceğine inanmadı. Peki ne yaptı? Demokrasiden saptı. Hiçbir partide olmayan yeni bir yapı kurdu: AK Parti yargı kollarını oluşturdu. AK Partili bir bakan yardımcısını yargı kolları başkanı olarak İstanbul’a atadı” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA