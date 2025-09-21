Rojin SÜNGÜ – Vergi Denetim Kurulu, gelir vergisi beyannamesi vermeyen 10 bin büyük şirket ortağına yönelik başlattığı ‘Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı’ ile 15 milyar liralık matrah farkına ulaştı. Konuyla bilgi veren hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi denetimlerimizin odağına kayıt dışı yüksek gelir gruplarını aldık. Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında gelir vergisi beyannamesi vermeyen, gelir ve harcamaları ile vergi beyanları uyumsuz olan büyük ölçekli şirket ortaklarını inceliyoruz” dedi.

Büyük mükellef oranının bu yıl arttığını vurgulayan Bakan Şimşek, “Bu yıl denetim oranları itibarıyla büyük şirketleri ve yüksek gelir gruplarını hedefledik. Bu kapsamda, geçen yıl incelenen büyük mükellef oranı yüzde 11 iken bu yıl yüzde 32'ye çıktı. Bir yandan bu mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin tahsili sağlanırken, diğer yandan vergide adaleti ve etkinliği artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

