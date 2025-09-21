Şeriban ÖZÇAKMAK – ORC Araştırma, Meclis çalışmaları, bölgesel çalışmalar ve halkla iletişimleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ‘en beğenilen 5 milletvekili’nin isim listesini açıkladı. Listeye Adıyaman’dan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt da girdi. Milletvekili Resul Kurt, 26,5’lik oy oranıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Araştırma, 10-17 Eylül 2025 tarihinde, 9 ilde 3100 katılımcı ile yapıldı.

En beğenilen Milletvekillerinin isim ve aldıkları oy listesi şu şekilde listelendi:

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: 32,7

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: 30,2

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt: 26,5

DEM Batman Milletvekili: M. Rüştü Tiryaki: 24,5

AK Parti Kilis Milletvekili: Ahmet Salih Dal: 22,8

Kaynak : PHA