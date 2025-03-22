31 Mart yerel seçimleri öncesinde İmamoğlu’na destek veren ve kendisine “kurbaney” diyerek seslenen Hanım Can Teyze, miting alanında sahneye çıkarak İmamoğlu’na destek çıktı.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitinge, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilçe ve belde başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, çok sayıda partili ve yurttaş katıldı.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Hanım Can Teyze’den duygusal mesaj verdi.

Tutdere’nin, “31 Mart seçimlerinden önce Adıyaman’dan Ekrem İmamoğlu’na ‘kurbaney’ diyen bir annemiz vardı. İşte Hanım Anne aramızda. Ekrem İmamoğlu’nun annesi burada. Hanım Anne, Adıyaman’daki tüm anneler gibi İmamoğlu’nu çok seviyor. Türkiye İmamoğlu’nu seviyor. Hanım Anne, Ekrem Başkan’a bir mesajın var mı? Şimdi söz sende.” diyerek mikrofonu kendisine uzattığı Hanım Can Teyze duygularını Kürtçe dile getirdi. Tutdere, onun sözlerini, “İmamoğlu masumdur, onu bırakın.” diye Türkçeye çevirdi.

Hanım Can Teyze, 31 Mart seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüşmüş ve “Gözünden öperim, senin için lokma döktüreceğim.” demişti. İmamoğlu da seçimlerden sonra, Ağustos ayında Adıyaman’a giderek Hanım Can Teyze’yi evinde ziyaret etmişti.

Konuşmasının devamında Başkan Tutdere kalabalığa şöyle seslendi:

“Adıyaman’dan, gözaltında tutulan ve haksızlığa uğrayan hemşehrimiz Ekrem İmamoğlu’na sevgilerimizi, dayanışmamızı gönderiyoruz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul gibi 40 ülkeden büyük bir şehrin iradesidir. O, 16 milyon insanın sandıkla seçtiği, kalplerinde taht kurduğu bir liderdir. Bu yapılan büyük bir haksızlıktır, hukuksuzluktur. Yazıktır, günahtır.”

Haksızlığın hiç kimseye fayda sağlamayacağını dile getiren Tutdere,“Biz Adıyamanlıyız. Bu kentin büyük sorunları var. Yeniden inşa edilmesi, ayağa kalkması için desteğe, birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Keşke Türkiye son üç dört gündür depremin gerçeklerini konuşsaydı. Keşke halkımızın karşılaşabileceği doğal afetlere karşı nasıl hazırlık yapılabileceğini tartışsaydı. Ama ne yazık ki konuşulanlar; haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliktir. Buradan, bu ülkeyi yönetenlere ve bu kararları alanlara bir kez daha sesleniyorum: Haksızlık hiç kimseye fayda sağlamaz.”şeklinde konuştu.

“Ben bu ülkeyi yönetmeye talibim, önümüzdeki seçimlerde yoksullar için, halk için, gençler için adayım.’ dediği için hedef alınamaz” diyen Tutdere, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Onun 31 yıl önce alın teriyle kazandığı diplomasını iptal ederek, onu demir parmaklıkların arkasına koyarak, bu milletin kalbinden sökemezsiniz. Sökemezsiniz. Bir belediye başkanı sadece, ‘Ben bu ülkeyi yönetmeye talibim, önümüzdeki seçimlerde yoksullar için, halk için, gençler için adayım.’ dediği için hedef alınamaz. Bu zulüm kabul edilemez! Bu hukuksuzluğu reddediyoruz! Bu millet, bu adaletsizliğe boyun eğmeyecek.”

Kaynak : PHA