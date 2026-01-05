Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Milletvekili Tanal, yıllık enflasyon oranının yüzde 30,89 olarak açıklandığını, asgari ücrete yapılan artışın ise yüzde 27 ile sınırlı kaldığını belirterek, bu durumun çalışanların daha yılın başında enflasyon karşısında kayba uğradığını gösterdiğini ifade etti.

Milletvekili Tanal, açlık sınırının 30 bin 655 TL, yoksulluk sınırının ise 94 bin 913 TL seviyesinde bulunduğu hatırlatarak, 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, Bu koşullar altında, iktidar tarafından 'iyi maaş aldığı' iddia edilen kesimler dahi yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Ekonomik göstergeler ile sahadaki gerçeklik arasındaki bu derin uyumsuzluk, toplumun ekonomik öngörü ve güven duygusunu zedelemiştir' dedi.

Milletvekili Tanal, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Sınıfta Kaldınız!

Sosyal devlet, yurttaşına yalnızca rakam değil, yaşanabilir bir hayat sunmakla yükümlüdür.

Bugün açıklanan veriler, bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini açıkça göstermektedir.

Bugün yıllık enflasyon oranı %30,89 olarak açıklanırken, asgari ücrete yapılan artış %27 ile sınırlı tutulmuştur.

Bu tercih, çalışanların daha yılın başında enflasyon karşısında kayba uğratıldığını göstermektedir.

Açlık sınırının 30.655 TL, yoksulluk sınırının 94.913 TL olduğu bir tabloda;

28.075 TL olarak belirlenen asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir yaşam standardını karşılamaktan uzaktır.

Bu koşullar altında, iktidar tarafından 'iyi maaş aldığı' iddia edilen kesimler dahi yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Ekonomik göstergeler ile sahadaki gerçeklik arasındaki bu derin uyumsuzluk, toplumun ekonomik öngörü ve güven duygusunu zedelemiştir.

Devletin görevi, enflasyon rakamlarını açıklamak değil; o rakamların yurttaşın hayatında yarattığı tahribatı önlemektir.

Bugün gelinen noktada sorun; bir ücret ayarlaması değil, ekonomik politikalarda ısrar edilen yanlışlardır. Geçim koşulları bu denli ağırlaşmışken, toplumdan sabır değil, hesap verilebilirlik beklenmelidir.

Geçim Yoksa Seçim Olmalıdır.'

Kaynak : PERRE