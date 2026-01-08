Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eyleme başladıklarını açıkladı. Tanal, ülkede yaşanan yoksulluk, maaşlar arasındaki uçurum ve gelir adaletsizliğinin sorumlusunun iktidar politikaları olduğunu ifade ederek, 'Yılgınlık yok, teslimiyet yok. Dayanışma var, mücadele var. Emekli açken bu Meclis rahat edemez' dedi.

Milletvekili Tanal, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün Meclis'te eyleme başlıyoruz. Bugün Türkiye'de yaşanan yoksulluğun, maaş uçurumunun, gelir adaletsizliğinin tek sorumlusu vardır:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır,

AKP iktidarıdır, AKP milletvekilleridir ve onların bilerek uyguladığı politikalardır.

Açlık sınırının altındaki emekli aylıkları, insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılana kadar bu Meclis'te susmayacağız, geri adım atmayacağız.

Bu bir protesto değil, yaşam hakkı mücadelesidir.

Yılgınlık yok.

Teslimiyet yok.

Dayanışma var, mücadele var.

Emekli açken bu Meclis rahat edemez.'

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE