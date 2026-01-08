Adıyaman'ın kültürel, tarihi ve gastronomik değerleri İstanbul'da tanıtılıyor. Adıyaman Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 6. Adıyaman Tanıtım Günleri, 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, 'Nemrut'un görkemini, Cendere'nin tarihini, taptaze çiğköftemizden meşhur bademimize kadar şehrimizin tüm güzelliklerini yanımıza alarak yola çıktık' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın tescilli lezzetleri başta olmak üzere yöresel tatların da ziyaretçilere sunulacağını belirten Başkan Tutdere, gurbette yaşayan Adıyamanlılar ile İstanbulluları etkinliğe davet ettiğini söyledi.

Dört gün sürecek etkinlikte, kültürel tanıtımlar, yöresel ürün stantları ve çeşitli etkinliklerle Adıyaman'ın tüm değerlerinin İstanbul'da tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE