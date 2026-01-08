Kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilere ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

Karara göre, söz konusu ödemeler, ilgili kamu kurumlarında çalışan işçilerin maaşlarına ek olarak yapılacak. İlave tediye ödemeleri, çalışanların yıl içindeki mali haklarını desteklemeyi amaçlıyor.

Ödemelerin detayları ve kapsamı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda açıklandı. Karar ile kamu işçilerinin ilave tediye alacakları tarihler kesinleşmiş oldu.

Kaynak : PERRE

ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ