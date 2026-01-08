İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan çakarlı araç görüntüleri üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı çakar kullanan sürücüye yönelik gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yapılan incelemede, yasa dışı olarak çakar takılan iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğunu ve şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak suçundan cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Uygulanan yaptırımlar kapsamında, sürücünün ehliyeti 90 gün süreyle geri alınırken, iki araç da 30'ar gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca şahsa toplam 414 bin TL idari para cezası kesildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Yasa dışı olarak 2 aracına çakar takan sürücünün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, 2 araç da 30'ar gün süreyle trafikten men edildi. Toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada yer alan çakarlı araçlarla ilgili olarak; Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlemler uygulandı.

2024 yılının sonunda yasadışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik.

Son 1 yılda çakar konusunda denetimlerimizi %338 arttırmamıza rağmen, yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık %87 oranında azaldı.

Caydırıcı cezalarla, trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk.

Yeni Trafik Kanunu Teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor.'

