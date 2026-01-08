Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası şiddetini arttırmaya devam ediyor. Yayınlanan hava tahmin raporlarına göre soğukların bir süre daha yurt genelinde etkili olması beklenirken bugün parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Adıyaman'da yarın karla karışık yağmur beklendiği açıklandı.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:

8 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 2 / 8

Besni: 3/ 6 Derece

Çelikhan: -4 / 2

Gerger: 0/ 3 Derece

Gölbaşı: -3 / 3 Derece

Kahta : -1 / 6 Derece

Samsat: -1/ 6 Derece

Sincik: 0 / 6 Derece

Tut: 2 / 5 Derece

9 Ocak cuma Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 4 / 6

Besni: 5 / 7 Derece

Çelikhan: -2 / 1

Gerger: 0/ 2 Derece

Gölbaşı: -2/ 1 Derece

Kahta: 0 / 3 Derece

Samsat: 2/ 4 Derece

Sincik: 0/ 3 Derece

Tut: 0 / 3 Derece

Kaynak : PERRE