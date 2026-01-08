Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası şiddetini arttırmaya devam ediyor. Yayınlanan hava tahmin raporlarına göre soğukların bir süre daha yurt genelinde etkili olması beklenirken bugün parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Adıyaman'da yarın karla karışık yağmur beklendiği açıklandı.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:
8 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 2 / 8
Besni: 3/ 6 Derece
Çelikhan: -4 / 2
Gerger: 0/ 3 Derece
Gölbaşı: -3 / 3 Derece
Kahta : -1 / 6 Derece
Samsat: -1/ 6 Derece
Sincik: 0 / 6 Derece
Tut: 2 / 5 Derece
9 Ocak cuma Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 4 / 6
Besni: 5 / 7 Derece
Çelikhan: -2 / 1
Gerger: 0/ 2 Derece
Gölbaşı: -2/ 1 Derece
Kahta: 0 / 3 Derece
Samsat: 2/ 4 Derece
Sincik: 0/ 3 Derece
Tut: 0 / 3 Derece
