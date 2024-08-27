Miting sonrasında değerlendirmelerde bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan," açıklamasında,"İl ve ilçe örgütlerimiz, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, partililerimiz ve yoldaşlarımızla birlikte, Fıstık Mitingi için çiftçilerimize destek için Gaziantep’teydik. Fıstık Mitingi için Gaziantep’e gelen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i partililerimizle birlikte karşıladık.

Çiftçimizin ve tarımın geleceği için bir araya geldik. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, tüm partililerimizle birlikte güçlü bir dayanışma sergiledik. Çiftçilerimizin haklarını savunmak ve sorunlarına çözüm bulmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."dedi.

"Çiftçilerin sorunlarını yine genel başkanımız gündeme getirdi"

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanımız Özgür Özel, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "Bu iktidarı değiştirmek için çareler aramalıyız. Çiftçinin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğim. Bir avuç aracıyı ve taciri korumayı bırakın. Derdi sen çekeceksin, parayı başkası kazanacak. Yok öyle yağma. Yazıklar olsun böyle düzene, yazıklar olsun. Aslında bu cümleler vatandaşın çiftçinin çektiği sorunun özeti oldu. Bizde Genel Başkanımızı sonuna kadar destekliyoruz. Bu sorunların çözümü Cumhuriyet Halk Partisidir"ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA