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2017 yılından beri tütüncünün mağduriyetini dile getirdiklerini ifade eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tütün satışı yapanlara hapis cezası verilmesinin akla mantığa uygun olmadığını ifade etti.

"İnsanlar az miktarda ektiği bu tütünle ev geçindiriyor"

Adıyamanlı tütün üreticilerinin bakanlıktan destek beklediğini kaydeden Ağbaba, 'İnsanlar az miktarda ektiği bu tütünle ev geçindiriyor' ifadesini kullandı.

"2017 yılından beri uğraşıyoruz"

Sarmalık tütün üreticilerinin mağduriyeti ile 2017'den bu yana uğraştıklarını kaydeden Ağbaba, “Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere'de çok uğraşıyor ama maalesef defalarca dile getirdik, Adıyaman ve Malatya tütününün satımı konusunda bir çözüme ulaşamadık. Mevcut yasaya göre 1 kilogram tütün satan Doğanşehirli, Çelikanlı çiftçi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Eroin satmak, kokain satmak gibi bir şey. Amerikan sigarası serbest ama Doğanşehirli, Kurucuovalı, Çelikhanlı üreticinin tütün satması yasak. Bu sadece bu bölgede var yani sarmalık tütün bir sefer de kırmayla sarılıp içilebiliyor. Gelin, hep beraber burada bu hapis cezasını kaldıralım. Tütün ekenler öyle 10 dönüm, 15 dönem ekmiyorlar; 1 dönümle, 2 dönümle bir evi geçindiriyorlar. Bu konuda da sizin çiftçilerin tarafında olmanız lazım, Tarım Bakanısınız yani vergiler çok yüksek o nedenle tütüne de sahip çıkmanız lazım. Destek olmanız lazım. Hiç olmazsa yüzde 70'lere yakın o vergi oranının düşürülmesi lazım, millet memnun değil, kooperatif de kurmak çok zor. Malatyalı ve Adıyamanlı tütün üreticileri sizden destek bekliyor” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA