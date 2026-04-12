Gaziantep'te eğitim camiasını yakından ilgilendiren dev maaş promosyonu ihalesi tamamlandı. On binlerce eğitim çalışanının ekonomik hakkını doğrudan etkileyen süreçte ihaleyi takip eden CHP İl Başkanlığı tarafından 'ciddiyetsizlik' olarak değerlendirildi.

CHP Süreci Yakından Takip Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanlığı da ihaleyi yakından takip etti. Sürecin şeffaflığı ve çalışanların haklarının korunması adına gelişmelerin izlenmeye devam edileceği belirtildi.

Dev İhaleye Tek Katılımcı

Gaziantep genelinde 33 bin 677 öğretmen ve memur ile 657 işçiden oluşan eğitim ordusunu kapsayan banka promosyonu ihalesine 12 banka davet edildi. Ancak ihaleye yalnızca Halk Bankası katılım sağladı.

Teklif Tatmin Etmedi

İhaleye katılan tek banka olan Halk Bankası'nın 70 bin TL'lik promosyon teklifi, eğitim çalışanlarının beklentilerinin oldukça gerisinde kaldı. Daha önce geçerli sayılmayan ihalede de benzer bir teklif sunulmuş olması nedeniyle sürecin yeniden aynı noktaya gelmesi eleştirileri artırdı. Eğitim camiası, söz konusu rakamın mevcut ekonomik koşullar karşısında yetersiz olduğunu dile getirdi.

'Bankalar Sorumluluk Almalı'

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, ihaleye ilişkin yaptığı değerlendirmede bankaların sürece yeterli hassasiyeti göstermediğini ifade etti. Açar, Türkiye'de milyarlarca lira kâr açıklayan bankaların bu tür ihalelere daha ciddi yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Açar açıklamasında, 'Türkiye'nin finans kaymağını yiyen bankaların bu ihaleyi ciddiye almaması kabul edilemez. Teklif edilen rakamlar eğitim camiasını rencide edecek boyuta gelmiştir. Bu süreçte eğitim emekçilerimizin hakkının korunması için konunun ısrarlı takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE