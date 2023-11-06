Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen CHP Kurultayı’nın ikinci günde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üye seçimleri tamamlandı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy sayımı saat 05.30’da başladı ve saat 11.00'da da sona erdi. PM ve YDK için toplam 490 kişi adaylık başvurusu yaptı.
“Özgür Özel’in Anahtar Listesi’nde Çok Eleştirilen İsimler Yok”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiyi yönetecek 70 kişilik anahtar listesinde seçim öncesi söz verdiği şekilde parti örgütüne ağırlık verdi. Milletvekilleri, gençlik kolları ve kadın kolları ağırlıklı listede İstanbul delegeleri neredeyse üçte birlik bir kısmı oluştururken, çok kez milletvekili seçildikleri için kamuoyunda eleştirilen isimlere ise yer verilmedi.. İBB Ekrem İmamoğlu’na yakın çok sayıda ismin yer aldığı anahtar listeye ilk eleştiriler İmamoğlu vesayeti dönemi mi başladı şeklinde oldu.
Gece 00.00’da başlayan oylama neticesinde kurulan 23 sandıkta 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri seçti. Sonuçlara göre Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesinde yer alan İstanbul milletvekilleri Gökan Özbek, Özgür Karabat ve İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru en çok oy alan üçüncü isim oldu.
“CHP’nin yeni Parti Meclisi Üyeleri”
Gökhan Zeybek
Özgür Karabat
Bedirhan Berk Doğru
Ozan Işık
Deniz Yücel
Gamze Taşçıer
Murat Bakan
Suat Özçağdaş
Cem Aydın
Baki Aydöner
Ensar Aytekin
M. Gül Çiftçi Binici
Selin Sayek Böke
Canan Taşer
Pınar Uzun Okakin
Mahir Yüksel
Erhan Adem
Burhanettin Bulut
Ecevit Keleş
Ali Abbas Ertürk
Hikmet Erbilgin
Ali Haydar Fırat
Bülent Nuri Çavuşoğlu
Hüseyin Yaşar
Berker Esen
Ulaş Karasu
Müslim Sarı
Deniz Yavuzyılmaz
Zeliha Aksaz Şahbaz
Özgür Ceylan
Hikmet Yalın Halıcı
Erbil Aydınlık
Sevgi Kılıç
Yalçın Görgöz
Orhan Sarıbal
Turgay Özcan
Melisa Uğuraş
Mehmet Tüm
Ali Haydar Hakverdi
Mehmet Necati Yağcı
Sinem Kırçiçek
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
İsmail Atakan Ünver
Semra Dinçer
Nevaf Bilek
Hüseyin Can Güner
Ahmet Hakan Uyanık
Bora Terzi
Ertan Akbaba
Dursun Bulut
Oğuz Kaan Salıcı
Şengül Yeşildal
Emin Umut Dikili
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Sinan Adıyaman
Mustafa Adıgüzel
Erdal Aksunger
Murat Çan
Veli Özdemir
Necdet Saraç
“Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri”
Yankı Bağcıoğlu
Yalçın Karatepe
Volkan Demir
Baran Bozoğlu
İlhan Uzgel
Gülşah Deniz Atalar
Fethi Açıkel
Gökçe Gökçen
“Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri”
Ayça Akpek Şenay
Esin Fatma Temel
Hümeyra Akkuş Sandıklı
İsmail Emre Telci
Ekincan Aksoy
Özkan Tice
Aysem Gülmez
Deniz Çakır
Süleyman Bülbül
Deniz Demiröz
Nurdan Yücal
Turan Taşkın Özer
Ali Balta
Özgür Sağlam
Remzi Kazmaz
Kaynak : PHA