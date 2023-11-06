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Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen CHP Kurultayı’nın ikinci günde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üye seçimleri tamamlandı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy sayımı saat 05.30’da başladı ve saat 11.00'da da sona erdi. PM ve YDK için toplam 490 kişi adaylık başvurusu yaptı.

“Özgür Özel’in Anahtar Listesi’nde Çok Eleştirilen İsimler Yok”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiyi yönetecek 70 kişilik anahtar listesinde seçim öncesi söz verdiği şekilde parti örgütüne ağırlık verdi. Milletvekilleri, gençlik kolları ve kadın kolları ağırlıklı listede İstanbul delegeleri neredeyse üçte birlik bir kısmı oluştururken, çok kez milletvekili seçildikleri için kamuoyunda eleştirilen isimlere ise yer verilmedi.. İBB Ekrem İmamoğlu’na yakın çok sayıda ismin yer aldığı anahtar listeye ilk eleştiriler İmamoğlu vesayeti dönemi mi başladı şeklinde oldu.

Gece 00.00’da başlayan oylama neticesinde kurulan 23 sandıkta 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri seçti. Sonuçlara göre Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesinde yer alan İstanbul milletvekilleri Gökan Özbek, Özgür Karabat ve İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru en çok oy alan üçüncü isim oldu.



“CHP’nin yeni Parti Meclisi Üyeleri”

Gökhan Zeybek

Özgür Karabat

Bedirhan Berk Doğru

Ozan Işık

Deniz Yücel

Gamze Taşçıer

Murat Bakan

Suat Özçağdaş

Cem Aydın

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

M. Gül Çiftçi Binici

Selin Sayek Böke

Canan Taşer

Pınar Uzun Okakin

Mahir Yüksel

Erhan Adem

Burhanettin Bulut

Ecevit Keleş

Ali Abbas Ertürk

Hikmet Erbilgin

Ali Haydar Fırat

Bülent Nuri Çavuşoğlu

Hüseyin Yaşar

Berker Esen

Ulaş Karasu

Müslim Sarı

Deniz Yavuzyılmaz

Zeliha Aksaz Şahbaz

Özgür Ceylan

Hikmet Yalın Halıcı

Erbil Aydınlık

Sevgi Kılıç

Yalçın Görgöz

Orhan Sarıbal

Turgay Özcan

Melisa Uğuraş

Mehmet Tüm

Ali Haydar Hakverdi

Mehmet Necati Yağcı

Sinem Kırçiçek

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

İsmail Atakan Ünver

Semra Dinçer

Nevaf Bilek

Hüseyin Can Güner

Ahmet Hakan Uyanık

Bora Terzi

Ertan Akbaba

Dursun Bulut

Oğuz Kaan Salıcı

Şengül Yeşildal

Emin Umut Dikili

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Sinan Adıyaman

Mustafa Adıgüzel

Erdal Aksunger

Murat Çan

Veli Özdemir

Necdet Saraç

“Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri”

Yankı Bağcıoğlu

Yalçın Karatepe

Volkan Demir

Baran Bozoğlu

İlhan Uzgel

Gülşah Deniz Atalar

Fethi Açıkel

Gökçe Gökçen

“Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri”

Ayça Akpek Şenay

Esin Fatma Temel

Hümeyra Akkuş Sandıklı

İsmail Emre Telci

Ekincan Aksoy

Özkan Tice

Aysem Gülmez

Deniz Çakır

Süleyman Bülbül

Deniz Demiröz

Nurdan Yücal

Turan Taşkın Özer

Ali Balta

Özgür Sağlam

Remzi Kazmaz

Kaynak : PHA