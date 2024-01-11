CHP'nin açıklanan 242 kişilik yeni başkan adayları listesi gece yarısı açıklanmasına rağmen liste üzerinde tartışma başladı. Hatay belediye başkan adayı olarak ilan edilen mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş ismine tepkiler çığ gibi büyüdü.
TV dizisi Behzat Ç.'de başkomiser rolüyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı oldu. Ankara Etimesgut'ta Behzat Ç. karakteriyle bilinen Erdal Beşikçioğlu ismine Ankara BB Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği, adaylıktan çekilme tehdidinde bulunduğu iddia edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu.
6 Büyükşehir adayı daha belli oldu:
Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Vahap Seçer
15 il başkan adayı açıklandı:
Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem
Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı
Çankırı Belediye Başkan adayı İlhan Tekin
Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse
Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu
Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal
Tunceli Belediye Başkan adayı Ali Mustafa Çelik
Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım
Kilis adayı Hakan Bilecen
Niğde adayı Hulisi Özen
Osmaniye adayı Serkan Karayiğit
Sinop adayı Mehmet Gürbüz
Yalova adayı Mehmet Gürel
Yozgat adayı Özkan Şengül
Zonguldak adayı Tahsin Erdem
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu CHP'nin belediye başkan adayı oldu. CHP sözcüsü Deniz Yücel, Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM'de belirlediğimiz adaylarımız MYK'nın ve PM'nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."
Kaynak : PHA