CHP'nin açıklanan 242 kişilik yeni başkan adayları listesi gece yarısı açıklanmasına rağmen liste üzerinde tartışma başladı. Hatay belediye başkan adayı olarak ilan edilen mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş ismine tepkiler çığ gibi büyüdü.

TV dizisi Behzat Ç.'de başkomiser rolüyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı oldu. Ankara Etimesgut'ta Behzat Ç. karakteriyle bilinen Erdal Beşikçioğlu ismine Ankara BB Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği, adaylıktan çekilme tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu.

6 Büyükşehir adayı daha belli oldu:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Vahap Seçer



15 il başkan adayı açıklandı:

Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem

Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı

Çankırı Belediye Başkan adayı İlhan Tekin

Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse

Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal

Tunceli Belediye Başkan adayı Ali Mustafa Çelik

Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım

Kilis adayı Hakan Bilecen

Niğde adayı Hulisi Özen

Osmaniye adayı Serkan Karayiğit

Sinop adayı Mehmet Gürbüz

Yalova adayı Mehmet Gürel

Yozgat adayı Özkan Şengül

Zonguldak adayı Tahsin Erdem

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu CHP'nin belediye başkan adayı oldu. CHP sözcüsü Deniz Yücel, Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM'de belirlediğimiz adaylarımız MYK'nın ve PM'nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."

Kaynak : PHA