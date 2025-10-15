Malatya'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39'uncu Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede, Barış Yıldız yeniden başkan olarak seçildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri ve partililerle birlikte kongreye katıldı.
Başkan Tutdere, Barış Yıldız ve yeni yönetimine başarılar dileyerek, kongrenin Malatya'ya, bölgeye ve partiye hayırlı olmasını temenni etti.
