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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki bütçe maratonunun ardından düzenlenen Grup Toplantısı'nda milletvekilleri ve partililere konuştu. Özel'in gündeminde, milli yas ilanı, terörü kınama bildirisi ve şehit cenazelerinde yaşanan provokasyonlar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında şöyle konuştu:

Bu yüce çatının altında ağır bir atmosferde grup toplantısı yapıyoruz. Şehit haberlerini aldıktan sonra devrim şehidimiz Kubilay'ı andık. Ardından şehit Teğmenimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bir babanın metaneti ve bizlere söyledikleriyle bir kez daha böyle bir ülkenin vatandaşı olmanın, kurucu partinin bir mensubu olmanın gururunu yaşadık. Bize ne sorumluluk düştüğünü düşünürken altı şehidimiz daha geldi. Yüreğimiz yandı, böğrümüze taş oturdu, hep beraber bu büyük acıyı yaşadık. Bir yandan kahraman ordumuza, milletimize baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Biz teröristlerle mücadele her zaman TSK'nın arkasında olduk, olmaya devam edeceğiz.

Elbette siyasi partiler böyle durumlarda takındıkları sorumluluğu yerine getirmek zorunda. Birileri süreci hasarsız atlamanın hesabı içine girdi. Biz şehitlerimizi, askerlerimizi düşünürken Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle meşguldüler. Biz askerlerimizin durumunu milletimize anlatılmasını, parti gruplarının bilgilendirilmesini talep ettik. Bölgeden çelişkili haberler gelmeye devam ediyor. Sorularımızı, endişelerimizi sıralayacağım.

12 vatan evladı hayatını kaybetti. O fotoğraflara bakarak, Twitter'da paylaşarak olmayacaktı. Öncelikle milli yas ilan edilsin. 3 gün bayraklar yarıya indirilsin. Bu ülke bu acıda ortaklaşsın dedik. Ama hiç oralı olmadılar, hiç bunu hissetmediler. Bu yetkiyi Suudi Kralı öldüğünde kullandılar. Bu milletin 12 evladı hayatını kaybettiğinde milli yas ilan edecek bir şey görmüyorlar.

O gün ikinci altı şehidimiz geldiğinde Meclis çalışma halindeydi. O gün de Meclis'e bilgilendirme yapılmadı. Sözü alıp da bu acıda ortaklaşmak ya da bilgilendirme yapmaya bile tenezzül etmediler. Biz artık başka bir şeyle karşı karşıyayız. Bir A4, altına imza bunun altına imza atalım, milli yas ilan etmeyelim, ne yaşanıyor onu anlatmayalım. 'Ama bir göreviniz var A4'e imza atacaksanız, terörü kınayacağız'

"İmza atmayacağız"

Gerekli bilgilendirme yapılmadan sizin sorumluluğunuza ortak olacak hiçbir şeye imza atmayacağız. Kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye A4'ler üzerine imza koyup, bir sonraki şehit cenazesine kadar unutanlarla ortaklaşmadık, bundan sonra da ortaklaşmayacağız. 'CHP'de iktidarla beraber olmalıydık diyenler var' diye diyenler ya işte baksınlar grup burada. Böyle bir yanıtın bunlara verilmesi gerekiyordu. Zorlu bir döneme giriyoruz. Göğüs göğüse mücadeleye giriyoruz. Bu partinin dost ateşi almak dışında bir endişesi yoktur, kimseden korkmuyoruz.

1984'ten beri kaç ortak bildiri imzaladık, sonucunda neyi elde ettik? Neyi çözdük? Artık insanlar bu sorunun cevabını istiyor. Artık ne ezbere iktidar ne de ezbere muhalefet. Kirli hesaplarını iki kez yapsınlar, çünkü yanılacaklar. AKP Sözcüsü 'Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis'i toplamaya gerek yok' diyor. Suudi Kralı'na yas ilan edip, Mehmetçiğe yas ilan etmeyenlerin peşine takılacak bir CHP yoktur, olmayacaktır.

"Bahçeli'ye 'Hain' cevabı"

Bu askerlerimiz şehit olduğunda CHP Genel Başkanı'nın tiviti. (Göstererek) Aynı olay olduğunu Bahçeli dedin ya... PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan o Recep Tayyip Erdoğan'dır. Öyle bedava siyaset yok artık. Hain arıyorsan burada. Sorularımız, endişelerimiz var. 20 aydır Pençe Kilit harekâtı yapılıyor. Bu operasyonun amacı, hedefi ne? Ulaştıysa niye oradayız, ulaşmadıysa neden? Üs bölgelerinde uygun şekilde tahkimat yok mu? Mehmetçiğin güvenliği için başka tedbirler alınıyor mu? Gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu?

"Gaziantep'te çelengimize saldıran AK Parti'nin aday adayı"

Cenaze namazına gittik. 'Özgür Özel gelince slogan atacaksınız' denildi. Yöneticilerimize gelen bilgiler var. 'İsterseniz camiye gelmeyin' dediler. Provokasyon olacak diye kendi memleketimde beni sözde itibarsızlaştırmaya kalkacaklar diye gitmezsem oturduğum koltuğun hakkını verememiş olurum. Gaziantep'te çelengimize saldıran AK Parti'nin aday adayı çıkmışsa teker teker her biri ortaya çıkıyor. Benim üzüntüm, bir şehit cenazesini hepimize yakışır biçimde uğurlayamamış olmaktır. Harekete geçirilen güruhun buna izin vermemesidir. Buna tevessül edenlere yazıklar olsun.

Yapılan saygısızlık ne bana ne partime. Şehidimizin aziz hatırasınadır. Bir yandan Elazığ'da Akşener'in çelengini parçalamışlar. Meral Hanım imzayı attı ama onun da çelengini parçalıyorlar. Biz imza atmışız onlar genel başkanımızın önüne mermi koymuşlar. Bu akılla 'Önce imza atıp sonra eleştirseydik' diyen varsa aklını peynir ekmekle yemesin. Akıl veren, yazan çizen herkese söylüyorum. Erdoğan ve Bahçeli iyi siyasetçi ama bunlar kötü insanlar, kötü insanlar, kötü insanlar... Kimseden aferin bekleyip siyaset yapmayız. İmza atınca 'aferin attı' diyen yok, seçim sath-ı mailinde bizi Kandil'le beraber göster, sıkışınca Öcalan'dan mektup okut.

"Yere batsın yerliliğin yere batsın milliliğin"

Bir de Meclis'te yaşananlar var. HÜDA-Par'ın Genel Başkanı, MHP sıralarına bakarak şunları okudu: 'Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri tartışılabilmeli.' Bunlar ittifak ortağı değil mi? Olumlu yönlerini biri saysın, olumsuz yönlerini diğeri saysın. Erdoğan eyaletin olumsuz yönlerini saysın. Olumlu yönlerini kim sayacak? Bahçeli, olumlu yönlerini de sen anlat ittifak ortağın yerine. Kimler kimlerle beraber.

Bu iktidar devlet değildir. Devletin kanatları milleti korumak içindir. Muhalefet de ne devlet için ne iktidarı meşrulaştırmak için değil millet için halk için yapılır. Biz bize oy verenlerin bu anlayışa oy vermediğini biliyoruz. Bu yüzden milletin olmayan bu yoldan yürümeyeceğiz. İktidarı o konforlu alanında rahat bırakmayacağız. CHP olarak yeni bir yol açıyoruz. Bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz.

Kaynak : PHA