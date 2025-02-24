"Güçlü Parlamento ile Yönetilen Ülkeler En İleri Seviyede"

Özel, İYİ Parti ile tam bir mutabakat içinde olduklarını belirterek, parlamenter sistemin gerekliliğine vurgu yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, başta bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan hürmet, saygı ve minnet olmak üzere, demokrasiye ve vatana bağlılık açısından aynı noktada durmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) siyasette ana belirleyici olması gerektiğini savunuyoruz. Güçlü parlamento ile yönetilen ülkeler, ekonomik, demokratik ve insan hakları açısından en ileri seviyeye ulaşmış ülkelerdir. Bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz."

İmamoğlu’nun Diploması Üzerinden Açılan Soruşturma: "Bu İş Döner, Erdoğan’ı Vurur"

CHP lideri Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan diploma soruşturmasının bir "acziyet göstergesi" olduğunu belirtti:

"Recep Tayyip Erdoğan, 23 yıldır kendi diplomasını tartışmalardan kurtaramamışken, şimdi Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden bir saldırı başlatıyor. Ekrem Bey’in bu konuda hiçbir hukuki sorunu yok. Üstelik sadece kendisinin değil, o dönemde eğitim alan birçok öğrencinin de diplomalarını sorgular hale geldiler. Bu acemi hamle, Erdoğan’ın İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığından ne kadar korktuğunun göstergesidir.

Bu iş döner dolaşır Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha vurur. Ekrem İmamoğlu çıkar, sınıf arkadaşlarıyla toplantılar yapar, hocalarıyla bir araya gelir, nasıl alnının teriyle diploma aldığını gösterir. Peki Erdoğan’ın diplomasına şahitlik yapacak kim var? Sadece, şu an AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı akademisyenden başka biri yok."

Erken Seçim Tartışmaları: "Erdoğan’ın Oyununa Gelmeyiz"

Özgür Özel, erken seçimle ilgili olarak, "Muhalefetin erken seçim talebinin, Erdoğan’ın yeniden adaylık planına destek olarak görülmemesi gerektiğini" belirtti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu iktidarın artık devam etmemesi gerektiğini biliyoruz. Ancak Sayın Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için TBMM’den bir erken seçim kararı çıkarması gerekir. O yüzden muhalefet olarak bu sürecin dikkatle yürütülmesi gerekiyor. AK Parti, erken seçim gündemini muhalefeti bölmek için kullanıyor. Biz, Erdoğan’ı adaylaştıracak bir seçimin öne alınmasını desteklemiyoruz."

Özel, CHP ve İYİ Parti arasındaki farkın yalnızca "seçim zamanlamasına yönelik stratejik bir farklılık" olduğunu belirtti:

"İYİ Parti’nin de erken seçim istemediği şeklinde bir yanlış algı oluşmamalı. Bizim de Sayın Dervişoğlu’nun da amacı, halkın ekonomik sıkıntılarını hafifletecek bir yönetim değişikliğini sağlamaktır. Ancak bu değişimin hangi adımlarla olacağı konusunda her parti kendi kararını verecektir. Aramızda herhangi bir fikir ayrılığı yoktur."

CHP Anketlerde Birinci Parti: "AK Parti’nin İddiaları Gerçek Değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in, AK Parti’nin anketlerde birinci olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt veren Özel, son anketlerde CHP’nin önde olduğunu söyledi:

"Bu sabah gelen son anket sonuçlarına göre, CHP ile AK Parti arasındaki fark 4.2 puana çıkmış durumda. Geçen ay AK Parti’yi birinci gösteren bazı anketler bile, bu ay CHP’yi önde gösteriyor. AK Parti’nin anketlerde birinci olduğu iddiaları tamamen manipülasyondur. CHP, son yerel seçimde olduğu gibi bugün de Türkiye’nin birinci partisidir ve biz bu liderliği sürdürmeye devam edeceğiz."

AK Parti’ye Geçen Muhalif İsimler: "Transfer Bedeli Üst Düzey Görevse, O Parti Bitmiştir"

Özel, AK Parti’nin muhalefetten ayrılan isimleri transfer ederek MKYK’da görevlendirmesine sert tepki gösterdi:

"AK Parti’nin 'yenileneceğiz' iddiası tamamen aldatmacadır. AK Parti, 23 yıldır ülkeyi yöneten bir parti olarak gerçekten yeni bir vizyon oluşturmak isteseydi, bunu kendi içindeki kadrolarla yapardı. Ancak ne görüyoruz? Muhalefetten istifa eden birkaç ismi transfer ediyorlar ve bunları üst karar organlarına atıyorlar.

Eğer bir partide 'yenilenme' adı altında yapılan şey, birkaç kişinin transfer edilmesi ve bu kişilere MKYK gibi en üst düzey yönetim organlarında görev verilmesi ise, o parti bitmiş demektir."

CHP lideri, bu tür geçişlerin AK Parti açısından ne kadar ciddi bir "insan kaynağı sıkıntısı" yaşandığını da gösterdiğini belirtti:

"AK Parti, 25 yıldır kendisini destekleyen kendi kadrolarına yer bulamazken, son birkaç hafta içinde muhalefetten ayrılan kişileri en üst makamlara taşıyor. Bu, AK Parti’nin artık bir ‘siyasi sığınmacı kampına’ dönüştüğünün göstergesidir. Erdoğan ve ekibi, kendi partilerine yıllarca hizmet etmiş insanlara değil, muhalefetten ayrılanlara güveniyor. Bu tablo, AK Parti’ye gönül verenler için büyük bir hayal kırıklığıdır."

CHP, Muhalefeti Birleştirme Çabasında

Özgür Özel’in açıklamaları, CHP ve İYİ Parti’nin ortak hareket etme noktasında büyük ölçüde mutabakata vardığını, ancak erken seçim sürecinde stratejik farklılıkların bulunduğunu gösteriyor.

Ayrıca, CHP’nin son anketlerde önde olduğu mesajını net bir şekilde vererek, muhalefet içindeki dağınık algıyı dağıtmaya çalıştığı görülüyor.

Özel, AK Parti’nin muhalefetten ayrılan isimleri yönetici kadrolarına almasını ise "AK Parti’nin tükenmişliğinin göstergesi" olarak nitelendirerek, Erdoğan yönetimine karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA