CHP Kahta İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar ve milletvekili aday tanıtım programına CHP Adıyaman Milletvekili Adayları Abdurrahman Tutdere, Kenan Doğan, Adnan Ağır, Ömer Turan, Songül Varki Yıldırım, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İYİ Parti Kahta İlçe Başkanı Ramazan Erdem, CHP İl Başkanı Burak Binzet, Kahta İlçe Başkanı Neşet Gül, merkez ve köy muhtarları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kahta İlçe Başkanlıkları tarafından Kahta baraj kenarındaki bir restaurantta verilen iftar yemeğinden sonra, CHP Adıyaman Milletvekili adayları tanıtılarak Kahta’da seçim startı verildi.

Seçim startını Kahta’dan başlattıklarını belirten CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Adıyaman olarak, Kahta olarak 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük bir yıkım ve deprem sonrası birbirimizi özlemiştik. Bu yaşadığımız bu travmanın yaratmış olduğu tahribatları ancak birlik ve beraberlik içerisinde ortadan kaldırabiliriz. Bugün böyle bir ortamı arkadaşlarımız sağladığı için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye bir seçim sürecine girdi. Bu seçim sürecinde bizler de görevlendirildik ve Millet İttifakı’nın milletvekilleri olarak genel merkezlerimiz tarafından halkımızda yapılan istişareler sonucunda yetki verildi, görev verildi. Biz de böyle bir ortamda gerçekten deprem sonrası bu kadar yıkımın olduğu bir ortamda haliyle kampanyamızı da bir tarafta yürütmek zorundayız. Zor bir durum evet biz bunun farkındayız. Çünkü hepimizin acıları var. Hepimizin vefatları var. Böyle bir ortamda seçim kampanyası yürütmek de gerçektende zor. Ama Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak için yapmak zorundayız. Kahta, Adıyaman siyasetinde önemli bir durak. Bunun farkındayız. Bugüne kadar hata bizdeydi. Parti olarak çok gelemedik, gitmedik. Ancak milletvekili seçildikten sonra biz Kahta ile iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdik. Kurduğumuz güçlü teşkilatımızla Kahta’da köy köy dolaştık. Burada bulunan birçok arkadaşımızın evine misafir olduk. Kâhta’da diğer bölgeler gibi sorunlar olduğu gibi duruyor. Kahta olarak yıllardır büyük destekler verdiğiniz iktidar sorunları bugüne kadar çözememiş. Ben milletvekiliniz olarak sizlere şunu söylüyorum. Eğer bir siyasi parti bir beldenin sorunlarını çözemiyorsa, çözme kudretini kayıp etmiş ise bu siyaseti değiştirmeniz kaçınılmazdır. Mevcut iktidar Kâhta’da, Adıyaman’da sorunları çözmekten uzaklaşmıştır. Severek destek verdiğiniz bu iktidar, halka hizmet edecek iktidar olmaktan çıktı. Biz söylediğimizde insanlarımız bize inanmıyordu. Biz bunu hep birlikte 6 Şubat’ta yaşadığımız felakette gördük. Bu liyakatsiz kadrolar Adıyaman’da deprem olduğunu 3 gün sonra fark ettiler. Akrabalarımız, yakınlarımız 3 gün boyunca enkazların altında çıkarılmayı bekledi. Adıyaman’da yaşanan depremi bu kardeşiniz ilk günden itibaren Adıyaman’ın sesini tüm Türkiye’ye ve dünyaya bağlandığım canlı yayınlarda duyurdum.

Bu hükümet, bu sitem Adıyaman’ı hizmette olduğu gibi depremde de unuttu. 14 Mayıs’ta büyük bir sınavla karşı karşıyayız. Bir kardeşiniz olarak siyasi kimliğimi bir kenara bırakarak, bir Adıyamanlı olarak Adıyaman’a 20 yıldan beri hizmette tarım, sulama, ulaşım, sağlık, eğitim alanlarında yeterice hizmet getiremeyen bu iktidarı uzaklaştırmak için 14 Mayıs tam da bir fırsattır. Millet ittifakı olarak halkımız tüm inanç ve değerlerine saygılıyız. Millet İttifakı tüm inanç ve düşüncelerin teminatıdır. Ortak hedefimiz Adıyaman’ımız geleceğimiz, halkımız ve çocuklarımızın yarınlarıdır” dedi.

Kaynak : PHA