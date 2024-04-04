Başarır, Bulut ve Ağbaba, seçim sonuçlarına itiraz edilen Besni’deki incelemelerinin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Engin Doğan, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Belediye Meclis Üyeleri de hazır bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Tutdere, “Partimizin değerli kadrolarını yeni hizmet makamımızda görmek bizim için büyük bir onur. Seçim kampanyası sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz gibi, Büyükşehir Belediyelerimizin desteğiyle Adıyaman’ımızı ayağa kaldıracağız. Ziyaretiniz de bu desteğin kanıtı oldu, teşekkür ederim.” dedi.

Başkan Tutdere’ye yeni görevinde başarılar dileyen Grup Başkan Vekili Başarır da, Büyükşehir Belediyeleriyle birlikte ‘Kardeş Belediye Protokolü’ çerçevesinde Adıyaman Belediyesinin yanında olacaklarını söyledi. Besni’deki seçim sonuçlarına itiraz süreciyle ilgili de değerlendirmede bulunan Başarır, “Besni’de hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Bir oyumuz olsa bile mücadelemizi vereceğiz.” dedi.

Adıyaman’daki başarının Türkiye’nin başarısı olduğunu dile getiren Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da, Başkan Tutdere’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Meclis’te milletvekili olarak birlikte mücadele ettiğimiz Abdurrahman kardeşimize yeni görevinden başarılar diliyorum. Çalışmalarının, Malatya için kardeş şehir olarak gördüğümüz Adıyaman’ımızı ayağa kaldıracağına inancımız tam.” diye konuştu.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA