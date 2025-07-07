Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik son günlerde art arda yapılan gözaltı ve tutuklamalar, siyasi bir operasyonun izlerini taşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn.Muhittin Böcek tutuklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeydan Karalar ve yıllardır birlikte mücadele ettiğim,dürüstlüğüne inandığım kardeşimiz, yol arkadaşımız #Adıyaman Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Bu durum, sadece yerel yönetimlere değil, halkın demokratik tercihine karşı yapılmış açık bir müdahaledir.

Seçimle işbaşına gelmiş belediye başkanlarına yönelik bu tür eş zamanlı hamleler, hukukun tarafsızlığına gölge düşürmekte, adalet duygusunu zedelemektedir. Diyeceksiniz ki adalet var mı?... Hukuk eliyle siyaset dizayn edilmek istenmektedir. Unutulmamalıdır ki halkın iradesi sandıkta şekillenir, talimatlarla değil.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak diyorum ki:

Eğer ortada bir yolsuzluk, usulsüzlük varsa, elbette soruşturulsun. Kimse hukukun üstünde değildir. Ancak, hukuki gerekçelerle değil, siyasi saiklerle yürütülen bu operasyonlar demokrasiye zarar verir.

Bu uygulamalar, sadece belediye başkanlarımıza değil, milyonlarca yurttaşın oyuna ve iradesine yapılmış bir müdahaledir.

Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarımız yalnız değildir!

Adaletin ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz. CHP Belediyelerine yapılan siyasi operasyon değilse nedir?...

#CHP

#Halkınİradesi

#DemokrasiVazgeçilmezdir