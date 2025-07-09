Depremin yerle bir ettiği, derin acılarla sınanan #Adıyaman’da halkının yanında dimdik duran bir isimdi Abdurrahman Tutdere. Sadece bir milletvekili değil, bu halkın sesi, umudu, yarasına merhem olmaya çalışan bir yol arkadaşıydı. Milletvekili olduğu dönemde de güçlü bir muhalefet yaptı.

Siyaset, güven işidir. O güven bir anda kazanılmaz, zaman alır. O güveni sokakta, halkın arasında, omuz omuza vererek kazandı. Ve Adıyaman halkı, bu güvenin karşılığını %49,74 destekle verdi. “Bu şehri seninle yeniden ayağa kaldıracağız”dedi. O günden beri gece demedi, gündüz demedi; Adıyaman için çalıştı, koştu, üretti.

Bugün ise asılsız ve siyasi kokan bir soruşturmayla görevinden koparılmak isteniyor. Ev hapsi kararı, yalnızca Sn.Abdurrahman Tutdere’ye değil, onu seçen binlerce yurttaşın iradesini de yok saymaktır.

Bu hukuksuzluktan bir an önce dönülmesini umut ediyorum.

Suç varsa delil ortaya konur, yargılama şeffaf olur, adalet işletilir. Ama iftirayla, talimatla halk iradesi zapt edilemez.

Bu karar; dayanışmaya, emek siyasetinin onuruna ve halkçı belediyeciliğe karşı yapılmış açık bir müdahaledir. Bu hukuksuz uygulsmaların sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef alıyor olması manidardır.

Yoksulluğun derinleştiği, sorunların büyüdüğü bu dönemde, bırakın başkanlarımız kentlerini ayağa kaldırsın. Deprem bölgesindeyiz, buna çok ihtiyacımız var. Halkın seçtiği başkanlar görevlerinin başında olsun. Son zamanlarda sıkça bahsedilen masumiyet karinesi çiğnenmiştir.

Adıyaman Belediye Başkanımız Sn. Abdurrahman Tutdere'ye

Ev hapsi değil, tam özgürlük istiyoruz!

Adalet mutlaka tecelli edecek, bu haksızlık er ya da geç son bulacaktır.

#Adalet

#HalkınİradesineEvHapsiKonulmaz