Ekiplerin yaptığı asayiş uygulamasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken yarış yapan motosiklet sürücülerine ise cezai işlem uyguladı.

Atatürk Bulvarı, Dursun Çavuş kavşağı mevkiinde motosiklet yarışı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ile Yunus Ekipleri, olay yerinde çok sayıda motosiklet sürücüsü hakkında işlem yaptı.

Asayiş uygulaması esnasında araçlar üzerinde de arama gerçekleştirilirken, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yarış, abart egzoz ve diğer eksiklikler nedeniyle işlem yapılan motosiklet sürücüsü, kesilen cezalar sonrası, trafik polisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent genelinde, vatandaşların güvenliği ve huzuru için sık sık denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak : PHA