Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki altyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bozulan yolların onarımı ve yeni yolların açılması için harekete geçti. Şehrin farklı bölgelerinde yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, projelerin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Yol onarım ve yapım çalışmalarıyla kentin ulaşım altyapısını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçladıklarının altını çizen yetkililer, çalışmaları süren mahalleleri şöyle sıraladı:

Eski Samsat Caddesi, Sümerevler Mahallesi 1729 sokak, Turgut Özal Caddesi, Yeni Mahalle 2682, 2677 ve 2666 Sokakları, Karapınar Mahallesi 2769, 2770 ve 2771 Sokakları, Altınşehir Mahallesi 30174, 30176 ve 30182 Sokakları.

Öte yandan sürücüler ve bölge halkı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün titizlikle yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Kaynak : PHA