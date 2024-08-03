Tutdere, Kahtalı Mıçı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa sürede sahnelere geri döneceğini belirtti.

Kahtalı Mıçı’yı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Tutdere, Mıçı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakında sahnelere döneceğini söyledi. Tutdere, "Adıyaman’ın ve Türkiye’nin dünyadaki kültür elçisi Kahtalı Mıçı’yı ziyaret ettik. Mustafa Abimizin tedavisi süresince kendisine yardımcı olan başta hastanemizin başhekimine, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mıçı’nın durumu çok iyi, inşallah tedavisi olumlu sonuçlanacak ve tekrar bizlerle birlikte olacak. Sahnelerde bizimle birlikte olacak.” dedi.

Ziyaret sırasında hemşehrilerine mesaj ileten Kahtalı Mıçı ise, "Hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. En kısa zamanda birlikte olacağız ve el birliğiyle Adıyaman’ımızı eski haline getireceğiz," ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Kahtalı Mıçı’nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Sevenlerine en kısa zamanda kavuşmayı planlayan Kahtalı Mıçı, yeniden sahnelere dönmek için gün sayıyor.

Kaynak : PHA