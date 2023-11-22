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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen "Çember Operasyonları" kapsamında, arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari kişinin yakalandığını duyurduğu açıklamasında, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

Yakalanan şahıslardan 6'sının 10 yıldan daha uzun süredir arandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, 111 kişinin ise 5 ile 10 yıldır arandığını bildirdi. 2 bin 119 aranan şahsın ise 0 ile 5 yıldır arandığını aktardı.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA