Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda basının toplumdaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çeliker, basının yalnızca haber aktaran bir yapı olmadığını, aynı zamanda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayan ve toplumsal denetim görevini yerine getiren önemli bir unsur olduğunu ifade etti. Açıklamada, basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken üstlendikleri sorumluluklara dikkat çekilirken, özgür ve tarafsız basının demokratik yapı açısından taşıdığı önem dile getirildi. Yerel basının kent yaşamındaki rolüne de değinilen açıklamada, gazetecilerin toplumla kamu kurumları arasında köprü görevi gördüğü belirtildi.

'Basın Özgürlüğü Ortak Bir Değerdir'

Basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel yapı taşlarından biri olduğunu belirten Murat Çeliker, gazetecilerin özgür bir ortamda görev yapmasının önemine dikkat çekti. Çeliker, 'Halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşma hakkı, özgür basın sayesinde mümkün olmaktadır. Bu nedenle basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil, toplumun tamamının ortak değeridir' dedi.

'Gazetecilik Fedakârlık Gerektirir'

Gazetecilik mesleğinin büyük sorumluluk ve fedakârlık gerektirdiğini vurgulayan Çeliker, zor şartlarda görev yapan basın çalışanlarını takdir ederek, 'Gece gündüz demeden, kimi zaman hayatlarını riske atarak görev yapan basın mensuplarımız, toplumun gözü, kulağı ve sesi olmaya devam etmektedir' dedi.

'Yerel Basın Demokrasiyi Güçlendirir'

Yerel basının önemine de değinen Çeliker, yerel gazetecilerin kentlerin sesi olduğunu ifade ederek, 'Yerel basın, halk ile yöneticiler arasında köprü görevi görmektedir. Güçlü bir yerel basın, yerel demokrasinin güçlenmesine doğrudan katkı sunar' dedi.

3 Mayıs'ın basın özgürlüğü açısından önemine dikkat çeken Çeliker, basının sorunlarının hatırlanması gerektiğini ifade ederek, 'Bu gün, basının karşı karşıya olduğu sorunların hatırlanması ve çözüm yollarının geliştirilmesi açısından önemlidir' dedi.

Çeliker'den Hayatını Kaybeden Gazetecilere Rahmet Mesajı

Çeliker, mesajının sonunda hayatını kaybeden gazetecileri anarak şu ifadeleri kullandı:

'Başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri ve asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da vefat eden 14 basın emekçimizi rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarımıza sağlıklı, güvenli ve özgür çalışma ortamları diliyorum.'

