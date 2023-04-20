6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremden etkilenen ve en çok yıkımın yaşandığı iller arasında yer alan Adıyaman'da Malazgirt Mahallesinde 5 katlı binanın 2'inci katında bulunan çelik kasanın yaşam üçgeni oluşturmasıyla 13 kişi hayata tutundu.

Çelik kasanın yaşam üçgenini oluşturduğunu anlatan Emniyetli Hayat Derneği Arama Kurtarma Başkanı Zahrettin Çelik; "İlk günden beri Adıyaman'dayız. 13 kişiyi sağ çıkarttık. Enkazlar da özellikle yaşam üçgenleriyle ilgili gözlemler yapıyoruz. Olası İstanbul depremi ve diğer illerdeki depremlerde işte bu verileri kullanmak üzere buradayız. Çelik kasa 5 katlı binayı yıkılmamasını sağlamış tutmuş yakalamış onu bizimde çok ilgimizi çekti bunlar bizim için çok önemli veriler. Yaşam üçgeni nelerdir? Özellikle çeyiz sandıkları, koltuklar, bazalar, kasalar, çelik kasalar bizim için çok çok önemli bunların gen güçlü olanı çelik kasalardır. Çelik kasa binayı yakalıyor çökmemesini sağlıyor. O 5 katlı binada da birçok insan hayatını kurtardı. Onun sayesinde diğer binaların çökmemesini sağladı çünkü yanında birkaç tane daha bina vardı. O yüzden bizim için yaşam üçgenleri önemlidir. İnsanlarımız eğitim alırsan AFAD, STK'lardan, arama kurtarma ekip olmasa da en azından evinden bunların provalarını, tatbikatlarını yaparsa çünkü deprem büyük bir enerji o sırada unutabiliyoruz. Bu eğitimlerimizi refleks haline getirerek bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor." dedi.



Kaynak : PHA