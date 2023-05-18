Antalya'dan yeniden milletvekili seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memurlara kira desteği vereceklerini açıkladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'dan yeniden AK Parti milletvekili seçilen Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun ile Cumhur İttifakı içindeki partilerin il başkanlarının katılımıyla 14 Mayıs seçimi sonrası genel bir değerlendirme toplantısı yaptı.

https://youtu.be/gtJ45-uQEks

Kampanya sürecinde vatandaşların en çok dile getirdiği ve çözüm için çalışma başlattıkları üç soruna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığı'mızla bunu görüşerek, hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksikleri gidermek için çalışmaları başlattık" dedi.

28 Mayıs'taki ikinci turu da yine başarıyla, huzur içinde ve kardeşçe gerçekleştireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, 14 Mayıs'ta elde ettikleri başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın 'büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa' ifadesiyle tüm Antalyalı hemşehrilerimizi milli irademize ve demokrasimize katkı sağlamak için 28 Mayıs'ta yeniden sandığa davet ediyoruz" dedi.

"Hangi siyasi partiye gönül ve oy verirse versin; tüm hemşehrilerimizin oyuna talip olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Milletimiz bizden hizmet ve icraat bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor. Türkiye'nin kaybedecek 1 dakikası bile yok. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Cumhur İttifakı'yla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'na hazırız. 28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" diye konuştu.