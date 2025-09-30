Soruşturma Suç Örgütü, Kara Para ve Vergi Kaçakçılığı Suçlamalarıyla Başladı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, "suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama" suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can gözaltına alınarak tutuklandı. Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Yaklaşık üç haftadır devam eden süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanırken, soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürüldü. Genişleyen soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirtilen iş insanı Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca 12 yönetici gözaltına alındı.

TMSF, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Dahil Çok Sayıda Şirkete Kayyım Olarak Atandı

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Can Holding ve Park Holding bünyesindeki çok sayıda şirketin suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla kullanıldığına dair kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşıldı. Bu kapsamda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile birlikte bazı önemli şirketlerin yönetimine TMSF kayyım olarak atandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır. Daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve haklarında kayyım ataması kararı verilen şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmıştır."

Aklanma Şüphesi Altındaki Şirketler Listesi

Soruşturmada Can Holding çatısı altındaki şu şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında rol oynadığı yönünde kuvvetli şüphelere ulaşıldığı açıklandı:

Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş.

Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş.

Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş.

Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş.

Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş.

Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş.

Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş.

Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş.

Ayrıca Park Holding bünyesinde faaliyet gösteren şu şirketlerin de suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı ve malvarlığı hareketlerinin bu şirketler üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi:

Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş.

Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş.

Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

Kayyım Ataması CMK ve Yeni Yasa Çerçevesinde Yapıldı

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında CMK 133/1 ve 133/4.a.7 maddeleri, ayrıca 04 Şubat 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi ile yapılan değişiklik ve 7145 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca şirketlerin yönetimi için TMSF'nin kayyım olarak atandığı belirtildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda, kayyım atamalarının ardından soruşturmanın genişletilerek devam edeceği açıklandı.

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding'e yönelik yürütülen kara para aklama ve suç örgütü soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. TMSF'nin kayyım olarak atanmasıyla birlikte, soruşturmanın ekonomik ve siyasi etkilerinin önümüzdeki günlerde daha da derinleşmesi bekleniyor.

