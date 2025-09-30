30 Eylül 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası yayımlanan 8 maddelik bildiride, terörle mücadele stratejisinden Gazze'deki insanlık dramına, Kıbrıs meselesinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar pek çok önemli başlıkta Türkiye'nin tutumu vurgulandı.

'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve Komşu Coğrafyalarda Yeni Dönem

Bildiride, terörle mücadelede gelinen aşamanın ele alındığı ve milletin geleceğinin önündeki "terör duvarının" tamamen yıkılması yönündeki güçlü iradenin teyit edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Müteakiben 'terörsüz bölge' hedefiyle pekiştirilecek süreç dahilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır."

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı hem yurt içinde hem de sınır ötesinde sürdürülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Suriye ve Irak İçin "Egemenlik ve İstikrar" Mesajı

MGK bildirisine göre, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahını tehdit eden unsurlar da kapsamlı biçimde değerlendirildi. Türkiye'nin komşularının bölgesel çatışmalara çekilmesine yönelik çabalara karşı mücadelede desteğini artırarak sürdüreceği vurgulandı.

Gazze Çağrısı: "Soykırımı Durdurmak Tüm İnsanlığın Sorumluluğudur"

Toplantıda en önemli gündem başlıklarından biri de Gazze'de süren insani kriz oldu. Bildiride, İsrail'in saldırılarının insanlık suçu boyutuna ulaştığına dikkat çekilerek uluslararası topluma acil çağrı yapıldı:

"İsrail Yönetimi'nin Gazze'de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş; soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtilerek, uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunulmuştur."

Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik tüm olumlu adımlara katkı sunmaya devam edeceği de ifade edildi.

Kıbrıs Mesajı: "İki Devletli Çözümden Geri Dönülmeyecek"

MGK, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm politikasına bağlılığını bir kez daha dile getirdi. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınmasının önemine vurgu yapıldı. Türkiye'nin, Ada'daki barış ortamını tehdit edebilecek her türlü adıma karşı kararlı duruşunu sürdüreceği açıklandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Barış Diplomatisi

Bildiride, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilerek, savaşın yayılma riskine dikkat çekildi. Türkiye'nin, bölgesel ve küresel barışın tesisi için daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğu vurgulandı.

Azerbaycan-Ermenistan Süreci ve Nahçıvan Koridoru

Ermenistan ile yürütülen normalleşme sürecine değinilen MGK bildirisi, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaştırma hattının bölge için stratejik önem taşıdığını belirtti. Bu hattın engelsiz bir şekilde hayata geçmesinin, bölgedeki tüm ülkelerin menfaatine hizmet edeceği kaydedildi. Türkiye'nin nihai barışın tesisi yönündeki iradesi de bir kez daha teyit edildi.

Bosna-Hersek'e Destek Mesajı

Toplantıda ayrıca Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine olan desteğini sürdüreceği ifade edildi.

MGK'nın 30 Eylül 2025 tarihli toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir döneme girdiği vurgulanırken, bölgesel barış ve istikrar için diplomatik ve stratejik kararlılığını sürdüreceği mesajı verildi.

