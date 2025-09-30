Bunlar da ilginizi çekebilir

Vatandaşların randevularını il/ilçe nüfus müdürlükleri üzerinden almaları ve belgelerini süre bitmeden yeni tip sürücü belgesine çevirmeleri gerekiyor.

Bu tarihten sonra yenileme yapanlar, indirimli harç/değerli kâğıt ve hizmet bedeli avantajından yararlanamayacak.

Ne olacak?

Temmuz'da eski sürücü belgesini değiştirmek için 1.424.516 başvuru alındı; günlük ortalama 64.750 değişim yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Süre uzatılmayacak! Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih: 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır." ifadelerini kullandı.

