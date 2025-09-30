Bakan Yerlikaya, "Süre uzatılmayacak! Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih: 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Başvurularda son durum
Temmuz'da eski sürücü belgesini değiştirmek için 1.424.516 başvuru alındı; günlük ortalama 64.750 değişim yapıldı.
Uzatma kararının ardından taleplerde düşüş görüldü:
Ağustos: 96.134 başvuru (günlük ortalama 4.577 değişim)
Eylül: 60.703 başvuru (günlük ortalama 2.890 değişim)
Hâlen 2.033.472 kişinin eski tip sürücü belgesi kullandığı belirtildi.
Yerlikaya, vatandaşlara "Lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevunuzu alın, eski belgelerinizi yenileyin." çağrısında bulundu.
Ne olacak?
31 Ekim 2025 sonrası eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak.
Bu tarihten sonra yenileme yapanlar, indirimli harç/değerli kâğıt ve hizmet bedeli avantajından yararlanamayacak.
Vatandaşların randevularını il/ilçe nüfus müdürlükleri üzerinden almaları ve belgelerini süre bitmeden yeni tip sürücü belgesine çevirmeleri gerekiyor.
