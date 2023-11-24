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TRT Haber'in aktardığı habere göre AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de bugün Meclis'e sunacakları 80 maddelik kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Güler, açıklamasında, "Kanun teklifimiz 80 maddeden oluşuyor. Hazırlanan bu kanun teklifimizin hedeflerini gerçekleştirmesi için büyük çaba safrettik. Ülke ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ülkemize döviz girdisi sağlamak, TL ye yatırım yapılmasını sağlamak, bazı uygulamaların elektronik ortama taşınmasını sağlamak teklifimizde öne çıkan konulardır. Çalışan emeklilere de 5 bin lira ödeme yapılması konusunda da çalışılıyor. Her yönüyle çalışılmasını biz de bekliyoruz. Ona göre bir program yapılacaktır. Bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı" ifadelerini kullandı.