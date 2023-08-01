Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kâhta İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Narince Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalarda; bir şüphelinin piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL olan bir motosikleti değerinin çok altında satma çalıştığı bilgisi alındı. Narince Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sorgulamada motosikletin çalıntı olduğu ve şase ile motor seri numaralarının kazımak suretiyle silindiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından motosiklette yapılan incelemede İstanbul'dan çalındığı tespit edildi. Ekipler tarafından motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamak üzere jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA