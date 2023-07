Adıyaman sevdalıları olarak ellerini değil gövdelerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade eden Bistro Danışmanlık Derneği Başkan Yardımcısı Murat Ümit Çevik,"Haydi Adıyaman şimdi değilse ne zaman. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden biri canımız ciğerimiz Adıyaman’ımız olmuştur. Binlerce canımızı toprağa verdik, sayısız yaralılarımız oldu. Vefat edenlere Yüce Allah’tan rahmet Yaralılarımıza ve şifa bekleyenlere de acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz canlarımızı geri getiremeyiz. Ama bu, güzelim kadim şehrimizde kaygılarımızı bir kenara koyarak birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı tekrar sarabiliriz. Yeniden umudu tatmaya, dünü unutup yarınlarımızı düşlemeye ve heyecanlı günleri hep birlikte yaşamanın hayallerini kurabiliriz. Biz Adıyaman Sevdalıları olarak diyoruz ki;

Gerçekçi bir perspektiften bakarak eğitim, güvenlik, ekonomi, deprem sonrası dönüşüm, Adıyaman Kültürünün yeniden kazandırılması ve Adıyaman’dan kazanım sağlayıp üretime ve istihdama hiçbir pozitif etkide bulunarak Adıyaman için hareket etmelerinin sağlanması vb. başlıkları altında "Adıyaman’ın geleceği, zorluklarla yüzleşme ve geleceği şekillendirme" temalı ve geniş katılımlı bir zirve ile ben değil biz olarak sadece ellerimizi değil gövdemizi de taşın altına koymaya davet ediyoruz.

Ecdadımızdan aldığımız kadim manevi mirasımız bize daima birlik beraberlik içinde olmayı yaşadığımız vatanımızın ve şehrimizin kıymetini bilmesini öğütler

Basit iç siyaseti ve çekişmeleri bir kenara bırakarak Adıyaman ekseninde buluşup olmaz diyenlere inat, yapamazsınız diyenlere inat, bu şehirden bir şey olmaz diyenlere inat kenetleneceğiz. Zaman bize ilaç olacak.

Bizim için her yeni bir gün yeni bir başlangıçtır. Moralimizi hep yüksek tutacağız. Geleceğe umutla bakacağız. Bu zorlu günler de elbet bitecek. Şehrimizin her noktasında yeniden Millet olarak bir araya geleceğiz. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla, kucaklaşacağız. Şehrimizi hep birlikte yeniden güzelleştirip yeniden huzurun başkenti yapacağız."dedi.

"Unutmayalım ki neyi yok edersek ordan yok olmaya başlarız" diyen Çevik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmtihan her zaman kâğıt kalemle olmaz. Bu zor günlerde Umutları yaratan Rabbimiz varken Umutsuzluk bize yakışmaz. Unutmayalım ki neyi yok edersek ordan yok olmaya başlarız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun. Unutmayalım ki başka Adıyaman yok. Lütfen bu defa birlik olalım.

Biz Bistro Danışmanlık Derneği olarak bu vb. çalışma ve organizasyonlarda bize verilecek her türlü göreve, katkıya, sorumluluğa ve çalışmaya hazırız."



Kaynak : PHA