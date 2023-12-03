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Büyükşehir Belediyesinin Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller sloganıyla Gaziantep Valiliği ile başlatmış olduğu Yeşil Antep Projesi kapsamında 34 bin 568 metrekare alana çam fidesi dikimi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu güzel ağaçları çoğaltmak için Gaziantep Valisi ve Altunkaya ailesi ile bu güzel pazar günü bir araya geldik. Çok önemli bir gündeyiz. Arkamızda Galle Park var, gençler spor yapıyor, aileler bir ağacın altında oturuyor. Belediye başkanlığı bakıldığında çok güzel bir iş, yaşama dokunuyorsun, gönüle dokunuyorsun, gün sonunda mutlu şehir oluyorsun. Bunu yapan bir devlet iradesi var. Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Altunkaya Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum. Önemli olan faydalı insan yetiştirmek, hayırlı insan yetiştirmek. Altunkaya Ailesi bunlardan biri. Sadece bu şehirde değil Mardin'de büyük hayırlı işler yapıyorlar. Ağacı dikmek gerçekten çok önemli. Ama ona bakmak büyütmek daha da önemli. Büyükşehir çalışanları bu ağaçlara çok özenli bakıyorlar. Toprak yardır toprak anadır. Gaziantep'te bir sahre kültürü vardır. Hafta sonu olunca herkes bir ağacın altına oturmak istiyor. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu yaparken büyük ağaç dikmenin faydalı olduğunu gördük. Güzel sulandığı zaman bu ağaçlar kısa sürede büyüyor. Altunkaya Holding'in bu etkinliğinin diğer sanayicilerimize de örnek olmasını diliyorum" dedi.

Programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, “Bugün burada bulunan herkes çok mutlu. Ağaç dikmenin mutluluğu var. Onun için ben de çok mutluyum. Ağaç ve yeşil bizim kültürümüzde çok önemlidir. Buraya ilk geldiğimde sorduğum bilgi orman idaresi oldu, ağacı ve yeşili sordum. Civar illere göre orman yoğunluğunun yüksek olması beni memnun etti. Bu tür faaliyetler ile daha da arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Altunkaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya bu projenin bir parçası oldukları için mutlu olduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 33 yıldır bu şehirde yaşıyoruz. Artık bu şehrin bir parçası olduk. Elimizden geldiği kadarıyla yaşadığımız bu şehre sosyal sorumluluk projeleri ile yardım yapmaya çalışıyoruz. Bugün bu projenin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz."



Kaynak : PHA