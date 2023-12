Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli patili dostların da yuvası olmaya devam ediyor. Doğuştan ya da geçirdikleri kazalardan sonra engelli kalan ve barınağa getirilen patili dostlar, tedavilerinin ardından rehabilite edilerek güvenli yuvalara yerleştiriliyor.

Merkezin müdavimlerinden olan görme engelli Çakıl ve Aşil de barınağa getirildikten sonra tedavileri yapılarak, güvenli yuvalarına yerleştirildi. Çakıl, yurtdışına taşınmak zorunda kalan sahibi tarafından barınağa bırakılmak zorunda kalırken, Aşil ise sokağın ağır yaşam şartlarından dolayı merkeze gelme şansı yakalayan bir köpek. Göremedikleri için bakımları zor olan patili dostlar, merkezde gösterilen büyük özveri sayesinde güven ve mutlulukla yaşamlarını sürdürüyor.

Büyük sağlık sorunları yaşayan Aşil, savaşarak hayata tutundu

Aşil’in aşırı kilo kaybı ve büyük yaralarla barınağa 5 yıl önce geldiğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Barınağı’nda görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri Mürşide Gökdurna, neredeyse hiç tüylerinin kalmadığını belirtti. Çok zorluk yaşadıklarını kaydeden Gökdurna, “Hastalıklarının yanı sıra çok hırçındı. 2 gözü de görmediği için her an savunma içerisindeydi ve dokunma şansımız yoktu. Yavaş yavaş birbirimize alıştık, iyileşti ve ortamı sevdi. Şu anda gayet mutlu ve huzurlu. Hava çok soğuk değilse kapısını hiç kapatmıyoruz, istediğinde bahçeye çıkıyor. Ortamı tanıdığı için kesinlikle uzaklaşmıyor. Zaten biz hep burada olduğumuz için, sıkıntı yaşamıyoruz” diye konuştu.

Aşil’i sahiplenmek isteyenler olduğunu belirten Gökdurna, “Aşil, çok özel ve birebir ilgi istiyor. Bulunduğu alanı tanıması da önemli” diyerek, bakımına çok dikkat edecek kişilerin sahiplenmesini istediklerini söyledi.

Evde yaşamaya alışkın olan Çakıl, sahiplenmek isteyenleri bekliyor

Barınağın bir diğer konuğu Çakıl’ın ise, bir süre önce yurtdışına gitmek zorunda kalan sahibi tarafından barınağa bırakıldığını söyleyen Gökdurna, “Sahibi çok üzülerek bıraktı, çünkü sahiplendirememiş. Aynı Aşil gibi, her 2 gözü de görmüyor. O da ilk geldiğinde çok hırçındı ve kesinlikle kendisine yaklaştırmıyordu. Şu an gayet uyumlu, alanına ve bizlere alıştı, sağlık problemi de yok” ifadelerini kullandı.

Çakıl’ın ev ortamına çok alışık olduğunun altını çizen Gökdurna, “Gerçekten iyi bakabilecek, birebir ilgilenebilecek birisinin sahiplenmesi lazım. Çünkü görmediği için, özel bir ilgi istiyor. Bakımını yaptırabilecek vatandaşımız tabii ki sahiplenebilir, iyi ellerde olmasını biz de isteriz” dedi.

Gökdurna vatandaşlara da seslenerek, “Barınağımıza gelsinler. Patili dostlarımızı görsünler, bilgi alsınlar ve sahiplensinler” çağrısı yaptı.

