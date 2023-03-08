Asrın felaketi için 7’den 77’ye tüm ilçe halkı ile birlikte örnek bir yardımlaşma ve dayanışma sergileyen Bursa'nın Gürsu ilçesinde yerel belediye, temel yardım ihtiyaçlarla ile dolu onlarca tırın yanı sıra arama kurtarma ekipleri ve aş evi bölgeye önemli destek sağladı.

Depremin ilk günlerinde bölgeye giderek çalışmalara bizzat destek veren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bu kez moral vermek amacıyla bir kez daha deprem bölgesine giderek depremzedelerle bir araya geldi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Işık ve Gürsulu Meclis Üyeleri, onlara manevi destek sağlarken moral olması için cağ kebap pişirerek, ikram etti. Başkan Işık ve beraberindeki heyet haftalardır bölgede çalışan Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ile de buluştu.

Gürsu’nun meşhur cağ kebabını elleri ile hazırlayan Başkan Işık, “Burada yardımlardan daha da önemlisi kardeşlerimizi yalnız bırakmamak, onları motive etmek, manevi destek sunmak. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Gürsu’muzun meşhur lezzeti ile onları biraz da olsa motive etmek için böyle bir organizasyon düşündük.” diye konuştu.