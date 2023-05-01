Çanakkale Şehitliği gezisinden dönen öğrencilerin bulunduğu gezi otobüsü, Bursa Ankara Yolu’nda kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar İnegöl ve Bursa hastanelerine kaldırıldı.

BURSA (İGFA) – Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara yolunun Çanakkale Şehitliği gezisinden dönen öğrencilerin bulunduğu gezi otobüsü, gece saatlerinde kontrolden çıkarak devrildi. Şoförle birlikte 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan öğrenciler, İnegöl ve Bursa hastanelerine kaldırıldı.

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Olay yerine Bursa Valisi Yakup Canbolat da gelirken, trafik uzun bir süre kapalı kaldı.