Çanakkale Şehitliği gezisinden dönen öğrencilerin bulunduğu gezi otobüsü, Bursa Ankara Yolu’nda kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar İnegöl ve Bursa hastanelerine kaldırıldı.

BURSA (İGFA) – Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara yolunun Çanakkale Şehitliği gezisinden dönen öğrencilerin bulunduğu gezi otobüsü, gece saatlerinde kontrolden çıkarak devrildi. Şoförle birlikte 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan öğrenciler, İnegöl ve Bursa hastanelerine kaldırıldı.

Olay yerine Bursa Valisi Yakup Canbolat da gelirken, trafik uzun bir süre kapalı kaldı.