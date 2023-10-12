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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularıyla ilgili haberi Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından verdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, burs ve kredi başvurularının başladığını, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvuruların yapılacağını duyurarak, "Eğitim yolculuğunda daima yanınızdayız" mesajı verdi.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabileceği kaydedildi.