Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, son günlerde gündeme gelen 'AK Parti'ye katılacak' iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Köksal, partisinden ayrılacağı yönündeki söylentileri kesin bir dille reddederek, 'Bulunduğum yerdeyim, parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum' ifadelerini kullandı.

'Yıllardır İftiralarla Mücadele Ediyorum'

Köksal açıklamasında, yıllardır kendisine yönelik iftiralara karşı mücadele verdiğini belirterek, 'Yıllardır iftiraları çürüte çürüte, yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum. Başkan seçildiğim günden beri alt etmeye çalışanlara çanak tutanlar, onları ödüllendirenler, yapılanlara sessiz kalanlar, hakkımı savunmayanlar kim? Siyasette rakibiniz saldırır, anlarım da kendi içinizden gelen saldırılar ne olacak?' dedi.

'Çalışmaktan Değil, İftiralardan Yoruluyorum'

Zorluklara rağmen hizmet etmeye devam ettiğini vurgulayan Köksal, 'Bir taraftan her türlü zorluk içinde hizmet etmeye çalışıyorum, bir taraftan bunlarla uğraşıyorum. Çalışmaktan, hizmet etmekten değil; içeriden ve dışarıdan gelen her türlü mücadele insanı yoruyor. Şu ellerin taşı bana değmez, ille dostun bir tek gülü yaralar beni' ifadelerini kullandı.

'Kongrede Hesaplaşacağım'

Pazar günü gerçekleştirilecek il kongresine katılacağını da açıklayan Başkan Köksal, 'Benim kuyumu kazanlarla, iftira atıp hakaret edenlerle, Allah'tan korkmayıp kuldan utanmayanlarla hesaplaşacağım.' diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak : PERRE