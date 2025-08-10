Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 35,2’si Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) oy vereceğini belirterek birinci sırada yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 29,1 ile ikinci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise yüzde 6,3 ile üçüncü oldu.



Partilerin oy oranları şöyle sıralandı:



CHP: %35,2



AK Parti: %29,1



MHP: %6,3



DEM Parti: %5,9



İYİ Parti: %5,3



Zafer Partisi: %5,0



Yeniden Refah Partisi: %3,5



Yerli ve Milli Parti: %3,1



Büyük Birlik Partisi: %2,2



Anavatan Partisi: %1,8



Diğer: %2,6



ORC Araştırma’nın verilerine göre, CHP ile AK Parti arasındaki fark yüzde 6,1 olurken, muhalefet partilerinin toplam oy oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı.



Söz konusu anket, muhalefetin erken seçim çağrılarını sürdürdüğü bir dönemde kadın seçmen eğilimlerini yansıtması bakımından dikkat çekici bulundu.

Kaynak : PHA