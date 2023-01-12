Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen ve ihtiyaç sahibi vatandaşların A’dan Z’ye bütün gereksinimlerini karşılayan Sosyal Market artık üniversite öğrencilere de katkı sağlıyor. Üniversite öğrencilerinin rahat bir eğitim hayatı sürdürmesi için onları da Sosyal Market’in imkanlarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi geliştirdiği proje ile öğrencilerin ekonomisine de katkıda bulunuyor.

DİĞER MARKETLERDEN FARKI YOK

Projeden faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları doğrultusunda Sosyal Market’te kullanılacak 125 puan değerindeki kartlar öğrencilere teslim edildi. Kartlarını alan öğrenciler bu proje kapsamında ilk alışverişlerini yaptı. Ürün çeşitliliği açısından diğer marketleri aratmayan Sosyal Market’te alışveriş yapma imkânı bulan öğrenciler gıda, temizlik ürünleri gibi birçok ihtiyaçlarını buradan kolaylıkla karşıladı.

Aldıkları hizmet karşısında memnuniyet duyduklarını belirten üniversite öğrencileri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

“BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZİ DAHA HAYATA GEÇİRDİK”

Öğrencilere 650 TL’ye varan alışveriş kartlarının teslim edildiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, “Sosyal belediyecilikte sosyal sorumluluk projesi olan bir projemizi daha hayata geçirdik. Bu projemiz ilimiz genelinde üniversite öğrencilerimizin daha düzenli beslenmelerine ve ekonomilerine katkı sağlamak amacı ile geliştirildi. Proje kapsamında öğrencilerimize Sosyal Marketimizden 125 puan olmak üzere 650 TL’ye varan alışveriş kartları verildi. Bu projenin bugün ilk başlangıcını yaptık ve öğrencilerimize kartları teslim ettik. Alışveriş yapmaya başladılar. Bu konuda bizleri destekleyen Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“İHTİYAÇLARIMIZI BURADAN KOLAYLIKLA KARŞILAYABİLİYORUZ”

Projeden yararlanan üniversite öğrencileri Büyükşehir Belediyesinin başlattığı projenin öğrenciler için büyük bir imkân olduğunu söyledi.

Kartlarını teslim alarak ilk alışverişlerini yapan öğrenciler şöyle konuştu:

“Bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Üniversite tercihlerinde Ordu’nun tercih edilmesi için öğrenciler adına güzel bir proje. Bizim için market alışverişi en temel ihtiyaçlarımız arasında yer alıyor. Belediyenin bize vermiş olduğu bu hizmetle buraya gelip alışverişimizi yapıyoruz.”

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan uygulanan proje için başvurular devam ediyor. Projeden yararlanmak isteyen öğrenciler Ordu’da yaşadığına dair ikametgâh kaydı, devlet veya özel yurt haricinde evde kaldığını gösterir belge, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden geri ödemesiz burs aldığını gösterir belge ile başvuru yapabiliyor.

ORDU (İGFA) -