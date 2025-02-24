"Mesut Özil’in MKYK’ya Girmesi İktidarın Son Çırpınışları"

AK Parti’nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’na (MKYK) Mesut Özil’in alınmasını değerlendiren Hüseyin Baş, bu hamlenin kamuoyuna "güçlü bir parti" imajı vermeye yönelik olduğunu ancak aslında "erimekte olan bir iktidarın son çırpınışlarının ispatı" olduğunu söyledi. Baş, "Değil Mesut Özil’i, bugün Ronaldo’yu, Messi’yi getirseniz de iktidarda kalamazsınız" diyerek AK Parti’nin seçim sürecinde güç kaybettiğini savundu.

Muhalefete ‘Yüzde 50’ Çağrısı

Muhalefetin parçalı yapısına değinen Hüseyin Baş, iktidarın "Biz yüzde 50’yiz, siz parçalı gruplarsınız" şeklinde bir algı oluşturduğunu belirtti. Bu duruma karşı muhalefetin de birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Baş, "Eğer siz yüzde 50 iseniz, biz de kalan yüzde 50’yiz" diyerek muhalefetin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.

Muhalefetin temel ilkelerde birleşmesi gerektiğini ifade eden Baş, "Hepimiz Atatürkçüyüz, laik, demokratik hukuk devletini savunuyoruz, yolsuzluğa karşıyız, fakirin yanındayız, Türk milletinin kardeşliğini savunuyoruz. O zaman neyimiz farklı olabilir?" sözleriyle ortak bir tabanın oluşması gerektiğini savundu.

"Enflasyonun Sebebi Vatandaşın Para Harcaması Değil, Harcayamaması"

Baş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, "Emekliye 10 bin lira verirsek, tasarruf etmez, harcar" açıklamasına da sert tepki gösterdi. "Bunu söylemek, vatandaşla dalga geçmektir" diyen Baş, yıllardır iktidarın "Fazla para verirsek enflasyon olur" yaklaşımını savunduğunu ancak gerçekte "Bu millet para harcadığı için değil, harcayamadığı için enflasyon yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Çözüm Milli Ekonomi Modeli’dir: Devletleşeceksin"

Türkiye’de muhalefetin de ekonomiyi düzeltecek bir modele sahip olmadığını iddia eden Hüseyin Baş, BTP’nin Milli Ekonomi Modeli’nin çözüm sunduğunu belirtti. "Çiftçiyi destekle, hayvancıyı destekle, özelleştirilen fabrikaları geri al, devlet eliyle özel sektörü teşvik et, bilime ve teknolojiye yatırım yap, demokratik bir yönetim anlayışı benimse, ülkede ekonomik problem kalmaz" diyerek ekonomik reform önerilerini sıraladı.

Baş, "Devletleşeceksin" vurgusuyla devletin ekonomide daha etkin olması gerektiğini belirtti. Ancak bu durumun, özel sektörle rekabet etmek değil, tam aksine özel sektörü güçlendirmek için olması gerektiğini ifade etti. "Bu, TÜSİAD gibi sermaye gruplarını rahatsız edebilir, ama amaç devletin ekonomiyi düzenleyici rolünü güçlendirmektir" dedi.

AK Parti’nin Çıkışı Yok

BTP lideri Hüseyin Baş’ın açıklamaları, AK Parti’nin iktidarda kalabilmek için popülist adımlar attığını ancak bunun çözüm olmadığını savundu. "Siz ne yaparsanız yapın, bu düzen değişecek" diyerek AK Parti’nin siyasi geleceğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Baş, muhalefete birlik çağrısı yaparak, ekonomik sorunların çözümü için Milli Ekonomi Modeli vurgusunu yinelerken, AK Parti’nin ekonomi yönetimini ve politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Kaynak : PHA