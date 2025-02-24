"Siyaset, Nöbet Değişim Zamanına Geldi"

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi tablosunu eleştiren Ağıralioğlu, mevcut yönetimin kaynakları verimli kullanmadığını belirterek, "Siyaset biraz nöbet değişim zamanına geldi gibi görünüyor. 2000'lerin başındaki siyasi atmosfere benzetiyorum bugünü" ifadelerini kullandı.

23 yıllık iktidarın ekonomik performansını eleştiren Ağıralioğlu, "538 milyar dolar yatırım yapılmış ama 600 milyar dolar faiz ödenmişse, ülkenin kaynakları doğru yönetilmemiş demektir. 2023 hedeflerini 2053’e ertelemek, başarısızlığın itirafıdır" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Başarısız Oldu"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sert bir dille eleştiren Ağıralioğlu, "Bu sistem yürütmede keyfiliğe, harcama disiplinsizliğine, denetimsizliğe sebep oldu. AK Parti, parlamenter sistemden en çok şikâyet eden parti olmasına rağmen en başarılı olduğu dönem de parlamenter sistemdeydi" ifadelerini kullandı.

"HSK Yapısı Sonuç Vermiyor, Yargı Bağımsız Değil"

Yargı bağımsızlığının sağlanamadığını belirten Ağıralioğlu, "HSK’nın yapısını siz belirliyorsunuz, sizi denetleyecek kişileri siz atıyorsunuz. Bu mekanizma hiçbir yerde sonuç vermez, Türkiye’de de vermedi" diyerek yeni bir sistem ihtiyacını vurguladı.

"Siyaset, Ağlama Duvarı Değildir"

Siyasi yönetimi eleştiren Ağıralioğlu, sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, "Siyaset, ağlama duvarı değildir. Devlet ve milleti kurtarmak için vardır" dedi. Türkiye’nin sınır güvenliği politikasına da değinen Ağıralioğlu, "PKK'lılar sınırımızda devlet kuruyor diye bağırmak yerine, bunu engellemelisiniz" ifadelerini kullandı.

"Hükümet Adına Milletimizden Özür Diliyorum"

Ağıralioğlu, mevcut iktidarın vaatlerini yerine getiremediğini belirterek, "Ben hükümetin bu 23 yıllık kredisine rağmen memlekete yaşattığı sorunlar adına milletimizden özür diliyorum" dedi.

"Muhalefeti Yeniyorsunuz Ama Sorunları Çözemiyorsunuz"

Muhalefetin etkisiz olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "Her seçimde muhalefeti yeniyorsunuz ama enflasyonu, faizi, işsizliği yenemiyorsunuz. CHP’yi bir seçim yeniyorsunuz, ama halkın cebini rahatlatamıyorsunuz" diyerek iktidarın önceliklerini eleştirdi.

"Tayyip Bey’in Derdine İyi Geleceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 seçimlerine yönelik söylemlerini değerlendiren Ağıralioğlu, "Ne yapacaksın ki 2028’i alacaksın? Şimdi neyin eksik ki 2028’de yapacaksın? Tayyip Bey diyor ki dişime göre bir muhalefet bulamadım, biz ise dişimize göre bir iktidar bulduk" dedi.

"İmralı Meselesi: Çelişkili Tutum"

İmralı görüşmelerine ilişkin de konuşan Ağıralioğlu, "Daha önce PKK’nın siyasi temsilcileriyle görüşmeyi hainlik sayıyordunuz, şimdi Meclis’in temsilcisi olarak İmralı’ya gönderiyorsunuz. Bunun adı keyfiliktir" ifadelerini kullandı.

"Özelleştirme Süreci Fakirliği Arttırdı"

Türkiye’de ekonomik dağılımın adil olmadığını belirten Ağıralioğlu, "Türkiye’de gayrisafi milli hasıla değil, gayrisafi hasıla var. Milli kısmı gitti. 23 yılda 600 milyar dolar faiz ödenmiş, Firavun’un sarayına taş taşır gibi uluslararası sermayeye kaynak aktarılmış" dedi.

"Erken Seçim Beklemiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim yapmayacağını düşündüğünü belirten Ağıralioğlu, "Tayyip Bey fıtratına uygun değildir, aldığını vermez. Seçimi 2028’in biraz öncesine çekerek avantaj sağlamaya çalışacaktır" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Tartışmaları Erken ve Hürmetsizliktir"

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin konuşan Ağıralioğlu, "Şu anda seçime üç yıl varken kimin cumhurbaşkanı olacağını tartışmak milletimize hürmetsizliktir. Bunu erken buluyorum. Önemli olan kimin cumhurbaşkanı olacağı değil, cumhurbaşkanlığı makamının nasıl olması gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA