Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından “Büyük lokma ye, büyük laf etme… Ahir ömrünü huzur içinde geçirsin diye 84 milyon seferber olduk. Artık söz gençlerin olacak.” notuyla dikkat çekici bir video paylaştı.

“NEYİ ELEŞTİRDİYSE FAZLASINI YAŞATTI”

BTP lideri videoda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik şu ifadeleri kullandı.

“Etme bulma dünyası. Ne dediyse başına geldi. 1999'da depremi her platformda eleştirdi, şuanda enkazın altında kaldı. Krizleri olabildiğince eleştirdi, en büyük krizi Türkiye şuanda yaşıyor. Tüp kuyrukları dedi, O'nun zamanından insanlar patates almak için sıraya girdi. Zam gelecek diye insanlar yakıt almak için sıraya girdiler. Ne yaptıysa başına geldi!

“BİR ŞEYLERİ ELEŞTİRİRKEN BİR ŞEYLERE ÇÖZÜMÜN MÜ VARDI, YOK”

Hep söylenir; büyük lokma ye büyük laf söyleme. Büyük lafın altında ezilirsin. Büyük laf edeceksen olaylara ilişkin bir çözümün olacak. Sen konuştun da boş konuştun. Bir şeyleri eleştirirken bir şeylere çözümün mü vardı, yok! Türkiye'de çok şükür 20 yıl bir afet yaşanmadı sen onunla 20 yıl geldin yoksa 2003'te bu deprem olsaydı yine o enkazın altında sen de kalacaktın. Niye? Çünkü sen hiçbir şeyi dönüştürme peşinde değilsin. Beyimizin ahir ömründeki son demlerini iktidar olarak geçirmesi için 84 milyon seferber olduk. Herhalde buradaki sorumlu beyimiz değil biziz. Bu sorumluluğun gereğini önümüzdeki ilk seçimde yerine getirmek durumundayız.”