Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından depremin vurduğu Adıyaman'da özellikle çocuklara yönelik bir çok branşta etkinlikler düzenlerken yetişkin bireylere ise pisiko destek ve yönlendirme konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. Depremin ilk gününden itibaren çeşitli illerden 10 bin 16 ASDP personeli diğer kurum ve kuruluşlardan 37 personel ve çeşitli STKlardan ise 169 personel Adıyaman'a destek oldular.

Adıyaman Aile Ve Sosyal hizmetler il Müdürü Selahattin Bozkurt yaptığı açıklamada,

"Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü olarak tüm destek ekiplerimiz ve bünyemizde çalışan kırmızı yelekli arkadaşlarımız ile sahada vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz özellikle geçici barınma alanlarında bulunan çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Amacımız çocuklarımıza depremi unutturmaktır. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz çünkü çocuklar bizim için değerlidir onlar bizim geleceğimizdir. Ayrıca ebeveynler içinde saha ekiplerimiz onlarla görüşerek pisigo destek ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bununla ilgili olumlu sonuçlar alıyoruz Buda bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda şehit ve gazi ailelerimizi hiç bir zaman yalnız bırakmadık bunun yanında engelli vatandaşlarımızın da hep yanında olduk ve ilimiz normal yata dönmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz bu süre zarfında bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Kaynak : PHA