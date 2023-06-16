Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması halinde Bolu’ya heykelini dikmek için talep ettiği muvafakat, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın heykel yapma önerisini reddetti.



Haberi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'nce Bolu Belediyesi'ne gönderilen yazıyı paylaşarak duyurdu.

"HEYKEL MALİYETİ KADAR MEBLAĞI İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA VERİN"

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla, Bolu Belediyesi Başkanlığına gönderilen yazıda, "Sayın Cumhurbaşkanımız heykelin maliyeti kadar meblağın Bolu’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza takdim edilmesini tensip buyurmuşlardır" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1669717500257239043

Sözkonusu yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi ilkelerin ve değerlerin ayaklar altına alındığı bir muhalefet vasatına şahitlik edildiğine dikkati çekerek, "Görüyoruz ki Bolu Belediye Başkanı bu muhalefet vasatında “verdiği sözü” tutma çabası içindesindedir. Ancak şunu belirtmek isteriz ki Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin imkân ve kaynaklarıyla kendi heykelinin yapılmasına karşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 85 milyon vatandaşımız için ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, bütün alanlarda ülkemizi görülmemiş hizmet ve eserlerle buluşturan vizyonu, aziz milletimiz tarafından büyük bir teveccühle karşılanmıştır. Millete hizmet yolunda “aşkınan koşan yorulmaz” diyerek, hayatını halkına adayan Sayın Cumhurbaşkanımız, her daim alicenap milletimizin gönlünde ve dualarında olmayı en yüce mertebe bilmiştir. İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu cennet vatan için büyük vizyonla ortaya koyduğu her eser, onun bugün ve yarın hayırla anılmasını sağlayacak birer nişane olacaktır. Onun bu eser ve hizmetleri aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın güçlü altyapısını oluşturacaktır" dedi.