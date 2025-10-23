Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Bölükyayla Ortaokulu ve Bölükyayla İmam Hatip Ortaokulu, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'Gazzeli Mazlumlara Nefes Ol' kermesi düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler dayanışma örneği sergileyerek, el emeği yiyecekleri misafirlere ikram etti ve kermesten elde edilen gelir Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak.

Filistin halkının yaşadığı acılara duyarsız kalmayan öğrenciler, veliler ve öğretmenler, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek kermese yoğun katılım sağladı. Yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçlayan etkinlik, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına ses veren anlamlı bir buluşma oldu.

Öğrencilerin ve fedakâr annelerinin el emeğiyle hazırlanan birbirinden lezzetli yiyecekler, okul bahçesinde kurulan stantlarda misafirlere ikram edildi. Her bir tabakta sevgi, her bir lokmada umut vardı. Katılımcılar, sadece bir etkinliğe değil; bir iyilik hareketine, bir vicdan çağrısına ortak oldu.

Bölükyayla Ortaokulu ve Bölükyayla İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Yusuf Yavaş, kermesten elde edilen gelirin Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına bağışlanacağını dile getirerek şunları söyledi:

'Bu anlamlı günde, çocuklarımızın küçük elleriyle büyük bir fark yaratabileceğini bir kez daha gördük. Onların duyarlılığı, bizlere geleceğe dair umut verdi. Kermesten elde edilen gelir, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına bağışlanacaktır. Bu etkinlik, sadece bir yardım faaliyeti değil; aynı zamanda barışa, kardeşliğe ve insan haklarına olan inancımızın bir yansımasıdır. Bölükyayla Ortaokulu olarak, zulme karşı sesimizi yükseltmeye, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Katkı sunan tüm velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve destek veren misafirlerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.'

Kaynak : PERRE