Şanlıurfa'lı milli boksör Emrah Yaşar, Worldboxing Dünya Boks Birliği'nin resmi hesabında yayımlanan 2025 dünya sıralamasında büyük bir başarı elde etti. Yaşar, büyükler kategorisinde dünya sıralamasında ilk 5'e girmeyi başardı.

Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılan genç sporcu, kısa sürede elde ettiği bu dereceyle 2028 Olimpiyatları yolunda önemli bir adım attı.

Emrah Yaşar'ın antrenörü Serhat Akagündüz, geçmişte verdiği röportajlarda olimpiyat madalyası hedeflerini dile getirmişti. Akagündüz, mevcut başarıyla bu hedefe çok yaklaştıklarını belirterek, 'Şanlıurfa ve bizler artık bu başarıya çok yakınız. Kimse bize bir söz vermedi ama biz şehrimize bir söz verdik. Allah kısmet ederse bunu hep birlikte kutlayacağız' ifadelerini kullandı.

Bu başarı, Şanlıurfa'nın spor alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, Emrah Yaşar'ın ismi Türk boksunun yeni umutlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PERRE